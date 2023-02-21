Çanakkale’nin Biga ilçe Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, deprem bölgesine giderek, afetzede vatandaşlar ile bir araya geldi.

Çanakkale’nin Biga ilçe Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, deprem bölgesine giderek, afetzede vatandaşlar ile bir araya geldi.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, AK Parti Biga İlçe Başkanı Nihat Borazan,Milliyetçi Hareket Partisi Biga İlçe Başkanı Salih Altınkaya ile birlikte deprem bölgesinde ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretlerde, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ve Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Ziyaretler ile ilgili açıklamalarda bulunan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Depremi yaşadığımız ilk andan itibaren tüm ülke genelinde olduğu gibi Biga’mızda da imkanlarımız dahilinde çalışmalarımızı başlattık. Hemşehrilerimizin de büyük katkılarıyla 22 yardım tırı Biga’mızdan yola çıktı. Şimdi ise Karabiga Belediye Başkanımız ve İlçe Başkanlarımız ile birlikte depremzede kardeşlerimizin yanlarında olmak amacıyla bölgeye geldik. Merkez üssü Kahramanmaraş başta olmak üzere Adıyaman, Osmaniye, Hatay ve Gaziantep’te Bigalı vatandaşlarımızın desteği ile kurulan yemek çadırına, Biga’dan yola çıkan ve şuan bölgede kurulan çadır kente ve depremin ilk gününden bu yana bölgede bulunan, fedakarca görev yapan belediyemiz personeline ziyaretlerde bulunduk.Her noktada bambaşka hikayeler var, acılarımızın tarifi mümkün değil belki ama birlik ve beraberliğimiz en büyük dayanağımız. Geldiğimiz andan itibaren gördük ki devletimiz tüm imkanlarıyla bölgede seferber olmuş durumda. Devlet Millet olarak el ele vererek bu zor günleri hep birlikte atlatacağımıza olan inancımız sonsuz. Yeri geldiğinde canlarını tehlikeye atmaktan çekinmeyen yağmur,çamur,soğuk demeden vatandaşlarımızı kurtarmak için özveriyle çalışmalarını yürüten arama kurtarma ekiplerine,sağlık personellerine,kolluk kuvvetlerine,bölgede görev yapan belediyemiz personellerine ve emeği geçen herkese kolaylıklar diliyor,teşekkürlerimi sunuyorum. Yaşanan afette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet,yakınlarına sabırlar diliyorum" diye konuştu.