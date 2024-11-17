Çanakkale’nin Biga ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince 3 şüpheli şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramada 1 kilo 682 gram skunk ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirlerine Kızılcahamam polisinden başarılı operasyon Uyuşturucu tacirlerine Kızılcahamam polisinden başarılı operasyon

Çanakkale’nin Biga ilçesinde zehir tacirlerine geçit verilmiyor. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ile Biga ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada 3 şüpheli şahıs ile araçta yapılan aramada 1 Kilo 682 gram Skunk ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçlarından işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: iha