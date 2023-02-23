Biga ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticileri tarla faresi konusunda uyardı.

Biga ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticileri tarla faresi konusunda uyardı.

Biga ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince arazi taramalarında tarla faresi zararı olduğu tespit edilirken, üreticilerin tarlalarını kontrol etmeleri istendi.

Konuyla ilgili olarak Biga ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Zirai personellerimiz tarafından yapılan arazi taramalarında tarla faresi zararı olduğu tespit edilmiştir. Üreticilerimizin tarlalarını kontrol etmeleri önem arz etmektedir. Bu hususla ilgili olarak; öncelikle tilki, kedi, köpek, gelincik, sansar, baykuş, leylek, kerkenez, atmaca, doğan, şahin, kartal ve yılan gibi hayvanlar korunmalıdır. Kimyasal mücadele toplu olarak yapılmalıdır. Mücadele yapılacak sahalardaki aktif deliklere eldiven kullanılarak, tahta veya plastik kaşık ile 3-5 adet zehirli yem konulmalıdır. Mutlaka ve mutlaka ertesi gün aynı saha taranmalı, ölü fareler toplanılarak derin çukura gömülmelidir. Ölmüş fareler toplanmaz ise onları yiyen hayvanlar da zarar görecektir.1 kg zehirli yem en az 20 dekar alan için yeterli olup, İlçe Müdürlüğümüzden temin edebilirsiniz” denildi.