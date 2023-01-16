Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Sinekçi köyü yakınlarında meydana geldi. Seyir halinde olan TIR nedeni belli olmayan bir şekilde yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen TIR’ın sürücüsü yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada TIR’da maddi hasar meydana geldi.

Çanakkale Boğazı’nda kargo gemisi makine arızası yaptı

Çanakkale Boğazı’nda kargo gemisi makine arızası yaptı

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