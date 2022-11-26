Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 32 sikke, 23 taş ve metal obje, 3 kurşun mühür, 2 dedektör ve ekipmanı, pointer el dedektörü ve kazma aparatı bulundu.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde jandarma bir eve düzenlediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, çok sayıda tarihi eser niteliğinde malzeme ele geçirdi.

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