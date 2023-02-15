Biga ilçesine bağlı Sığırcık köyü yakınlarında ormanlık alanda nedeni belli olmayan bir şekilde örtü yangını çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen örtü yangınına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Biga Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Kontrol altına alınan örtü yangınında 1 hektar alan zarar gördü.

Gökçeada açıklarındaki balıkçı teknesinde 68 kaçak göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı

Gökçeada açıklarındaki balıkçı teknesinde 68 kaçak göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı

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