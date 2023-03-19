Çanakkale’nin Biga ilçesinde ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ekiplerince hayvan hastalıklarının en büyük bulaşma yollarından biri olan kontrolsüz hayvan hareketlerini engellemek amacıyla yol denetimleri yapıldı.

Biga ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ekipleri hayvan hastalıklarının en büyük bulaşma yollarından biri olan kontrolsüz hayvan hareketlerini engellemek amacıyla yol denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Konu ile ilgili İlçe Müdürü Fevzi Atmaca yaptığı açıklamada, “Hayvan sağlığının sağlanamadığı bir ortamda insan sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişmek mümkün olmamaktadır. Hayvansal ürünlerin insan beslenmesindeki önemi ve hayvan sağlığının doğrudan insan sağlığını etkilediği unutulmamalıdır. Bundan dolayı hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların önüne geçilebilmesi için öncelikle hayvan sağlığı korunmalıdır" dedi.

Hayvan hastalıklarının kontrol altına alınabilmesi ve kontrolsüz hayvan hareketlerinin engellenmesi amacıyla yol kontrollerinin büyük önem arz ettiğini ifade eden Müdür Atmaca, sözlerine şöyle devam etti:

“Hayvan hastalıklarının bulaşmasında en önemli etken kontrolsüz hayvan hareketleridir. İller arası sevk edilecek hayvan ve hayvansal ürünlerin sevki ancak veteriner hekim kontrol ve muayenesi sonrası düzenlenen "Veteriner Sağlık Raporu" ile yapılabilmektedir. Bundan dolayı İlimiz içerisinde kontrolsüz hayvan hareketlerini kontrol altına almak ve özellikle il dışından hastalıklı hayvanların ilimize girişini engellemek amacıyla hayvan sağlığı ekiplerimiz tarafından tüm ilçelerimizde yıl boyunca yol denetimleri yapılmaktadır. Ülkemizde görülen şap hastalığından dolayı şu an için mezbaha (kesim), ithalat ve ihracat dışında İl içi ve il dışı hayvan hareketleri yasak olup, Hayvan Sağlığı ekiplerimizce şap hastalığına karşı aşılama devam etmektedir” diye konuştu.