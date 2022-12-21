Çanakkale’nin Biga ilçesinde üreticilere kırsal kalkınma destekleri anlatıldı.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde üreticilere kırsal kalkınma destekleri anlatıldı.

Biga ilçesinde, Kırsal kalkınma destekleri çerçevesinde tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya, ilçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Atmaca, Ziraat Odası Başkanı Güray Ergün, Biga Bal Üreticileri Birliği Başkanı Ali Kurt ve üreticiler katıldı.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesi Proje Sorumlusu Necdet Uyar, “Kırsal kalkınma destekleri çerçevesinde kırsal ekonomik alt yapı yatırımları tarımsal makinelerine yüzde 50 hibe desteği veriyoruz. 09.12.2022 ile 20.01.2023 tarihleri arasında başvurularınızı Bakanlık resmi web sayfasından yapabilirsiniz. Makine ekipmanları 5 bin liradan, 500 bin liraya kadar devam ediyor. Makine aldığınızda yüzde 50’si bizden, yüzde 50 sizin katkı payınızla yüzde yüz sizin oluyor. En az bir yıllık bakanlık kaydı olması şartı ile çiftçiler, gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabiliyorlar” dedi.