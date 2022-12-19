Arabaalan köyü sakinleri, karacaların iki tane olduğunu, köy merasında büyükbaş hayvanlarla birlikte yaşadıklarını belirtti.

Biga ilçesi Arabaalan köyünde geçtiğimiz pazar günü doğa gezisine çıkan Biganın Sesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Özdeş, arabasıyla köyde seyir halindeyken karaca görüntüledi. Genellikle dağlık alanlarda bulunan Karaca’nın köyde görünmesi şaşkınlıkla karşılandı. Mehmet Özdeş, karacanın o anlarını cep telefonuyla kaydetti.

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