Çanakkale’nin Biga ilçesinde iddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedip, elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza Biga ilçesi Şirintepe Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 17 KA 601 plakalı sürücüsü Halil İbrahim Kulup, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı sürücü ambulansla Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.