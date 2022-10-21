Çanakkale Biga Gönüllü Kadınlar Dayanışma Derneği üyeleri, 31 Ekim "Dünya Tasarruf Günü" çerçevesinde Sakarya İlkokulu öğrencileri arasında ödüllü yarışma düzenledi.

Çanakkale Biga Gönüllü Kadınlar Dayanışma Derneği üyeleri, 31 Ekim "Dünya Tasarruf Günü" çerçevesinde Sakarya İlkokulu öğrencileri arasında ödüllü yarışma düzenledi.

Dünya Tasarruf Günü çerçevesinde ilkokul öğrencileri arasında ödüllü yarışmalar düzenlendi. Etkinlikte tasarrufun önemine dikkat çekildi. Etkinliğe Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Sakarya İlkokulu Müdürü Mustafa Berber ,Biga Gönüllü Kadınlar Dayanışma Derneği Başkanı Ayfer Sucuka, Dernek üyeleri, öğretmen ve öğrencileri katıldı. "Geleceğimize sahip çıkıyorum" projesi çerçevesinde öğrenciler şiirler okudu. Okul Müdürü Berber yaptığı açıklamada: "31 Ekim "Dünya Tasarruf Günü" çerçevesinde Biga Gönüllü Kadınlar Dayanışma Derneği ve okulumuz ortaklığında hazırladığımız farkındalık etkinliğimizde ki amacımız, öğrencilerimizde tasarruf bilincini yerleştirebilmektir. Toplumun tüm kesimlerine tasarruf konusunda farkındalık mesajı vermektir. Derneğimiz ile birlikte öğrencilerimizde su tasarrufu bilincini yerleştirmek amacıyla konu hakkında kısa video çekme yarışması düzenledik. Öğrencilerimizin aktif olarak katıldıkları bu yarışma ile yüzlerce öğrencimizde ve ailemizde su tasarrufu bilinci oluşturduğumuza inanıyoruz. Okulumuzu pilot okul olarak tercih eden Biga Gönüllü Kadınlar Dayanışma Derneği Başkanı Ayfer Sucuka ile Onursal Başkan Ercüment Kutlu nezdinde tüm üyelerimize, Gazikemal Mahallesi Muhtarımız Fatma Lütfiye Küçükbaşa’ya teşekkür ederim" dedi.

Etkinlikte dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Gönüllü Kadınlar Derneği Başkanı Ayfer Sucuka, ilçe genelinde çeşitli etkinlikler düzenleyerek ,suyun tasarruflu kullanılmasına dikkat çektiklerini dile getirerek, "Toplumun her kesimini bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Gönüllü Kadınlar Derneği olarak üyelerimiz ile birlikte ilçe genelinde okulları gezerek, suyun tasarruflu kullanılması hakkında projelerimizi sunuyoruz. Okullarımızda sosyal sorumluluk proje ödevi ile öğrenciler, aile bütçesine katkı sağlıyor, ödüllü yarışmalar ile öğrencilerimizi ve ailemizi tasarrufa teşvik etmiş oluyoruz. Projemizdeki hedefimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz sayesinde her evde uygulanmış olacak,4 kişilik 1 aile 300 lira tasarruf yapacak bu da yılda 3 bin 600 lira demektir" dedi.