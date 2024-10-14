Çanakkale’nin Biga ilçesinde dolu ve fırtınadan etkilenen köylerde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışası yapıldı.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Cumartesi günü Biga ilçesinde dolu ve fırtınadan etkilenen Sinekçi, Güvemalan, Gerlengeç, Kanibey, Bozlar, Çınarköprü, Çeşmealtı, Eğridere köyleri ve Gümüşçay Beldesinde muhtar ve üreticilerle bir araya gelerek incelemelerde bulundu. Üreticilere, hasar tespit çalışmaları ve başvuru süreci hakkında bilgilendirme yapıldı.