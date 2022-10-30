Çanakkale’nin Biga ilçesinde Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü yapıldı.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü yapıldı.

Biga’da Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü yapıldı. Biga’nın Abdiağa mesire alanında düzenlenen yürüyüşe Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hüseyin Servi, İlçe Emniyet Müdürü Emre Bolat, Orman İşletme Müdürü İhsan Tunç, işletme şefleri, AK Parti İlçe Başkanı Nihat Borazan, MHP İlçe Başkanı Salih Altınkaya, Kent Konseyi Başkanı Metin Tatlı, Bigtay yürüyüş grubu, Kızılay ekibi katıldı.

Orman Bölge Müdürü Enver Demirci yaptığı açıklamada, "İlçemizde bulunan şelale eko turizm rotası yaklaşık 5 kilometre mesafede doğal ormanlar içerisinde bulunmaktadır. Tescili ise Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan eko turizm güzergahı. Bu bölgedeki uygulamaları Biga Belediyemiz ile birlikte ortaklaşa yaptık. Bugün de Biga Kent Konseyimizin organizasyonluğunda çok güzel bir etkinlik oldu. Yaklaşık bin kişilik bir katılımla gerçekleşti. Ben tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ise şunları kaydetti:

"Bigalı hemşehrilerimiz ve gençlerimiz ile birlikte Cumhuriyet Doğa Yürüyüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyoruz. Ecdadımıza saygı anlamında yürüyüşümüzü tamamladık. Tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz."

Yürüyüşte, çekilişe katılanlara çadır, kamp sandalyesi, sırt çantası hediye edildi.