Çanakkale’nin Biga ilçesinde sağanak yağış ile şiddetli rüzgar etkili oldu. Bölgede ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

Biga ilçesinde saat 16.30 sıralarında, kuvvetli rüzgar ile sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Kısa süre etkili olan ve ilçeye bağlı çevre köylerde hayatı olumsuz etkileyen yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Bölgede ceviz büyüklüğünde dolu yağarken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.