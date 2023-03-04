Çanakkale’nin Biga Belediyesi öncülüğünde bölgedeki ilk gönüllü arama ve kurtarma ekibi kuruldu.

Çanakkale’nin Biga Belediyesi öncülüğünde bölgedeki ilk gönüllü arama ve kurtarma ekibi kuruldu.

İlk toplantı ise Biga Kızılay, Kent Konseyi, motosikletçiler derneği, amatör telsizciler ve gönüllü vatandaşların katılımları ile Biga Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Hizmet Binası eğitim salonunda yapıldı. Biga Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün başlatmış olduğu yeni proje ile, Biga’da tam donanımlı arama kurtarma aracı, arama kurtarma ekipmanı ve 3 grup halinde 75 kişiden oluşan Biga İtfaiyesi Gönüllü Arama ve Kurtarma ekibi oluşturulması için çalışma başlatıldı. Biga Belediyesi gönüllü birimlerin oluşması için 2020 yılında Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliğini Biga Belediye Meclisinden geçerek yayımlandı. Gönüllü ekiplerin çalışması ve sürdürülebilir bir yapının oluşması temelinde, Biga Belediyesi Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği ile mümkün olacak.

Konu ile ilgili olarak Biga Belediyesinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Tüm Ülkemizi yasan boğan ve 11 İlimizde etkili olan Kahramanmaraş depremi sonrası çok sayıda Bigalı vatandaşlarımız gönüllü olmak için belediyemize başvuruda bulunmuştur.İlçemizde Kamu Kurumları, STK’lar, Özel Sektör ve Gönüllü Vatandaşlarımızı Biga Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde birleştirerek güçlü bir ekip kurmayı planladık. Kurulan ekipler ilk olarak Biga İtfaiyesi bünyesinde Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği Eğitim planına göre eğitimlerini tamamlayacak. Eğitimlerini tamamlayan gönüllüler kabulleri yapılarak sicil numarası verilerek kimlik kartlarını alabileceklerdir. Sonrasında Çanakkale AFAD Eğitim Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce deprem, sel, tsunami, arama ve kurtarma vb. eğitimlere tabi olarak sertifikalandırılacaktır.”