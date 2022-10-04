Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Amatör Spor Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Amatör Spor Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı.

Biga’da Amatör Spor Haftası kutlama etkinlikleri, kortej yürüyüşü ile başladı. Korteje, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga Gençlik ve Spor Müdürü Celal Avcı, daire amirleri ve sporcular katıldı. Hükümet meydanından başlayan yürüyüş Bigaspor halı sahasında son buldu.

Burada düzenlenen törende konuşan Biga ilçe Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Celal Avcı, ilçede farklı branşlarda hizmet eden 13 spor kulübü bulunduğunu, 3 bin 196 lisanslı sporcunun olduğunu belirterek, “8-14 Ekim Amatör Spor Haftası çerçevesinde planlanan faaliyetler ile farkındalık oluşturularak halkımızın spora özendirilmesine, yeni bireylerin spora kazandırılmasına, özellikle gençlerimizde spor bilinci ve kültürü oluşturulmasına çalışılmaktadır. Müdürlüğümüz olarak gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, sporu tabana yaymak, hem ruhen hem bedenen sağlıklı nesiller yetiştirmek için çalışıyoruz" dedi.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ise, “Her platformda ifade ettiğimiz gibi önceliğimiz her daim çocuk ve gençlerimizi spora yönlendirmek, sporu sevdirmek, onları kötü alışkanlıklara karşı korumak, ruhen ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirebilmektir. Bu etkinlikler ile ilçemizde topyekün spor bilinci ve kültürünün oluşturulmasını amaçlıyoruz. Her alanda olduğu gibi amatör sporların gelişimi ve herkesin spora erişimini sağlamak için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Etkinlikler, çerçevesinde İÇDAŞ okçuluk kulübü sporcuları antrenör Dinçer Ekiz gözetiminde gösteri yaptı. Biga Kaymakamı Erdinç Dolu ve Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ok attı.