Bitlis Gazeteciler Cemiyetinin (BİGACEM) 2022 yılını “Nemrut Kraterini ve Kalderasını tanıtma yılı” ilan etmesi sayesinde Bitlis’te 2022 yılının en çok habere konu olan yeri Nemrut Kalderası ve Krater Gölü oldu.

Gönüllü tanıtım projeleriyle sık sık adından söz ettiren BİGACEM, kentin tanıtımına gönüllü olarak katkı sunmaya devam ediyor. Gönüllü üye gazetecilerle sürdürdüğü “Gönüllü Tanıtım Elçileri Projesi” ile kentin güzelliklerine dikkat çeken BİGACEM, bu çerçevede 2022 yılını “Nemrut Kraterini ve Kalderasını tanıtma yılı” ilan etmişti. 2022 yılı başında startı verilip yıl boyunca 222 haber, paylaşım ve tanıtım etkinliği hedefi konulan tanıtım etkinliği sayesinde “Nemrut Kalderası ve Krater Gölü” Bitlis’te 2022 yılının en çok habere konu olan yeri oldu. İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi olan Habermetre Haber Analiz sonuçlarına göre; Nemrut Krater Gölü, Nemrut Krateri, Nemrut Kalderası ve Nemrut Dağı gibi kelimeler üzerinden sorgulama yapıldığında 2022 yılında BİGACEM’in 222 haber hedefinin fazlasıyla aşılarak 2022 yılında Nemrut Kalderası ve Krater Gölü ile ilgili yaklaşık 300’e yakın haber yayınlandığı belirlendi. Proje dahilinde drone ile havadan da çekimler yaparak kalderanın daha öncesinde keşfedilmemiş güzelliklerini ön plana çıkaran BİGACEM, yıl sonunda konulan hedefi aşarak büyük bir tanıtım faaliyetine imza atmış oldu. Proje çerçevesinde hazırlanan haber ve tanıtım kliplerinin ulusal ve uluslararası birçok televizyon kanalında yayınlanması sağlanan proje ile birlikte Nemrut Kalderası ve Krater Gölü’nün bilinirliliği arttırılmış oldu.

“Nemrut Kalderası ve Krater Gölü artık tüm dünyada biliniyor”

BİGACEM’in Nemrut Kalderası ve Krater Gölü ile ilgili başlatmış olduğu tanıtım etkinliğiyle ilgili değerlendirmede bulunan BİGACEM Genel Sekreteri ve Proje Koordinatörü Hakan Okay, projenin başarıya ulaştığını ifade etti. 2022 yılı başında startını verdikleri tanıtım etkinliği sayesinde Nemrut Kalderası ve Krater Gölü’nün tüm dünyaya tanıtıldığını kaydeden Okay, “Bitlis Gazeteciler Cemiyeti olarak 2022 yılının başında Gönüllü Tanıtım Elçileri Projemize entegre olarak bir proje başlatmıştık. Projenin adına da ‘Nemrut 2022 Tanıtım Yılı’ projesi demiştik. Projede 100’e yakın gönüllü üyemiz yer almıştı. 2022 yılı boyunca üyelerimiz ve gönüllülerle birlikte Nemrut ile ilgili 222 haber, fotoğraf ve farklı paylaşımlar gibi hedefler koymuştuk. Yıl boyunca Nemrut2022 etiketiyle gerek sosyal medya platformlarında gerekse ulusal ve yerel haber ajanslarında bu konuyla ilgili birçok haber yaptık. Yılsonuna geldiğimizde bu hedefimizi fazlasıyla tutturmuş bulunmaktayız. Haber analiz sonuç raporlarına göre; Nemrut Krater Gölü, Nemrut Krateri, Nemrut Kalderası ve Nemrut Dağı gibi kelimeler üzerinden sorgulama yapıldığında 2022 yılında Nemrut Kalderası ve Krater Gölü ile ilgili yaklaşık 300’e yakın haber yayınlandığını görmekteyiz. 2022 yılı projesini tamamlamış bulunuyoruz. Proje çerçevesinde Nemrut’un bilinmeyen birçok yönünü ön plana çıkardık. Nemrut bu sayede biraz daha tanınmış oldu. UNESCO sürecine de destek sağlamış oldu” dedi.

“Nemrut2022 bitti, Nemrut2023 başlıyor”

Nemrut2022 projesinin başarıyla tamamlandığını kaydeden Okay, 2023 yılında ise tanıtım seferberliğine ara vermeden Nemrut2023 projesini başlatacaklarını belirtti. Tanıtım seferberliğinin sadece Nemrut ile sınırlı olmadığını dile getiren Hakan Okay, BİGACEM olarak yürüttükleri tanıtım projeleriyle de Bitlis ve ilçelerinin tamamının tanıtımını yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, “Buradan üyelerimize şu müjdeyi paylaşmak istiyorum. Nemrut 2022 projemiz sona erdi, Ancak Nemrut Tanıtım Yılı faaliyetlerimiz yine devam edecek. Bu defa da ‘Nemrut 2023 Yılı’ projesi çerçevesinde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Nemrut Kalderası bir bütün olarak ele alındığında gerek gölleri gerek doğal güzellikleri, yaz görüntüsü ayrı güzel kış görüntüsü ayrı güzel bir yer. Buraya her sene binlerce yerli ve yabancı turist akın ediyor. Burası gerçekten her yönüyle güzel ve adeta yeryüzü cennetini andıran bir yer. Sadece eksik kalan kısmı tanıtım kısmıydı. İnşallah Bitlis Gazeteciler Cemiyeti olarak bizler 2022 yılı için kolları sıvadık ve bu işin girişini yaptık. 2023 yılında da devam ettireceğimiz projemizle bunu bir adım daha ileriye taşıyacağız. Bu vesile ile katkı sunan herkese teşekkür ediyor, 2023 yılında da Nemrut2023 etiketiyle haber ve paylaşımlar yapmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.