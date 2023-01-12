Biga Belediyesi Zabıta Ekipleri, şehir merkezindeki kurumsal ve zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Biga Belediyesi Zabıta Ekipleri, şehir merkezindeki kurumsal ve zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Biga Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde faaliyet gösteren kurumsal ve zincir marketlerde fahiş fiyat, raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında uyuşmazlık olup olmadığı, son kullanma tarihi ve hijyene yönelik kontrolleri gerçekleştirdi. Raf ve kasa fiyatı tutmayan zincir marketlere cezai işlem uygulandı.

Biga Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, denetimler hakkında şu bilgileri verdi: “Zabıta ekiplerimiz, rutin olarak denetimlerini hassasiyet içinde gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu çerçevede 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 54. maddesi çerçevesinde ilçe merkezimizde faaliyet gösteren kurumsal ve zincir marketlerde ürünlerin raf ve kasa fiyat etiketleri ile son kullanım tarihi ve hijyen konularında denetim gerçekleştirdik. Ekiplerimiz titiz bir şekilde gerçekleştirdikleri denetimlerde tespit ettikleri olumsuzluklar karşısında cezai işlemlerini uyguladı ve uyarılarda bulundu. Denetimlerimiz rutin olarak sürmekle birlikte vatandaşlarımızdan bu konularda olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde 153 numaralı telefonları aramalarını talep ediyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın ürünlerin raf etiketi ile kasadaki fiyatını mutlaka karşılaştırmalarını öneriyoruz. Haksız fiyat artışı tespit eden ya da bu konuda zarar gördüğünü düşünen vatandaşlarımız ise Ticaret Bakanlığına bağlı tüketici danışma hattı ALO 175’i arayarak ihbarda bulunabilirler.”