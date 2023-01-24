Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Peynir Tatlısı Tescilli Coğrafi İşaret-Mahreç İşareti Coğrafi İşaret başvurusu kabul edildi.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Peynir Tatlısı Tescilli Coğrafi İşaret-Mahreç İşareti Coğrafi İşaret başvurusu kabul edildi.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası (Biga TSO) tarafından Şubat 2022’de yapılan başvuru uzun değerlendirme sürecinin ardından kabul edildi ve Biga Peynir Tatlısı Mahreç İşareti tescil edildi. Böylece “Biga Peynir Tatlısı” adı, üretim yeri ve üretim metodu koruma altına alınmış oldu.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan, Biga Peynir Tatlısı coğrafi işaret tescilinin yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Biga Peynir Tatlısı mahreç işaretinin tescili ilçemizin en önemli gastronomi ve ekonomik değerlerinden olan peynir tatlımızın markalaşması ve korunması açısından çok büyük önem arz ediyor. Coğrafi işaret tescili, bu lezzetin ilelebet korunmasını sağlayacak ve Biga Peynir Tatlısı’nın ulusal ve uluslararası pazarlarda daha kolay yaygınlaşmasını, üreticilerimizin elde edeceği kazancın artmasını da sağlayacak. Biga Peynir Tatlısı’nın Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmesiyle birlikte bölgemizle adeta özdeşleşen bu ürünümüzün ulusal boyutta güçlü bir marka olacağına inanıyoruz. Odamızca gerçekleştirilen tüm bu çalışmalarla hedefimiz, Bigamızın değerlerini korumak, tanıtmak ve markalaştırmaktır. Coğrafi İşaretler, ürünün korunmasının yanı sıra, ürüne dinamik pazarlama gücü katmakta, tarımsal çeşitliliği arttırmakta, kırsal kalkınmaya katkı sağlamaktadır. Böylelikle geleneksel ürünler aslına uygun bir şekilde sonraki nesillere de ulaştırılmaktadır. Niteliklerini kaybetmeden ürünlerin sürdürülebilirliği de sağlanmaktadır. Ayrıca bu ürünlerin taklitlerine karşı korunabilmesi, haksız rekabetle karşı karşıya kalmaması için koruma altına alınma noktasında da Coğrafi İşaret büyük önem taşımaktadır. “Coğrafi İşaret” ibaresi taşıyan ürünleri üreten işletmeler, bu işareti ürünlerinin ambalajlarında kullandıklarında tüketici açısından da güven ve kaliteyi ifade etmiş olmaktadır. Tüm bu faydalar göz önünde bulundurulduğunda hem ülkemizdeki hem de kentimizdeki yerel değerlere sahip çıkılması adına ürünlerin tescillenmesi çalışmalarına özel önem verilmesi gerekmektedir. Bundan sonraki süreçte coğrafi işaret tescilinin avantajlarından faydalanmak ve marka değerimizi geliştirme için üreticilerimizle ortak çalışmaları artıracağız. Biga’nın tanıtımına ve ekonomisine katkı sağlayacak Biga Peynir Tatlısı Coğrafi İşaret Tescili ilçemize ve üyelerimize hayırlı olsun. Coğrafi işaret başvuru sürecinde emekleri geçen ÇOMÜ Gıda Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Yonca Yüceer’e, çalışma arkadaşlarıma ve başvurunun her aşamasında bizlere destek olan paydaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Şu anda Çanakkale’den onbir ürün coğrafi işaretle tescillenmiş durumda ancak bu sayının yakın zamanda artacağını düşünüyorum. Biga Pirinci ve Biga Işıkeli Nohut Kahvesi gibi başvurular tescil edilmeyi bekliyor. Bunların da tescillenmesiyle ilimiz ve ilçemiz gastronomisi, ekonomisi ve tanıtımı açısından yeni bir döneme girmiş olacağız” dedi.