Biga Belediyesi, Kahramanmaraş ve çevresini etkileyen 7.7 şiddetindeki depremin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etti.

Biga Belediyesi, Kahramanmaraş ve çevresini etkileyen 7.7 şiddetindeki depremin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Biga Kaymakamlığı ve Biga Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası ile toplanan insani yardım malzemeleri 4 tır olarak bölge halkına ulaştırılmak üzere yola çıkarken, 1 ekskavatör, 1 beko yükleyici, 1 hafriyat kamyonunu Osmaniye’de görev yapmaya başladı.

Biga Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Belediyemiz personelleri, kamyon ve iş makinelerimizle deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yaralarını sarmak için arama kurtarma ekipleriyle birlikte özveriyle çalışmaya devam ediyor. Ekiplerimiz, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonuyla şu anda Osmaniye’de görev yapıyor. Belediyemize ait ambulansımız da deprem bölgesine sevk edildi. Tüm imkanlarımızı seferber etmeyi sürdüreceğiz. Gün birlik günü, gün tek bilek olma günüdür” denildi.