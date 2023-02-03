Biga Belediyesi ve Biga Kent Hizmetleri A.Ş. ile Hizmet İş Sendikası arasında kabul edilen ara zam toplu iş sözleşmesinde imzalar atıldı.

Biga Belediyesi ve Biga Kent Hizmetleri A.Ş. ile Hizmet İş Sendikası arasında kabul edilen ara zam toplu iş sözleşmesinde imzalar atıldı.

Biga Belediyesi ile Hak İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet İş Sendikası arasında olumlu sonuçlanan 2023 yeni yıl zam sözleşmesi imzalandı. Biga Kent Hizmetleri A.Ş. bünyesinde çalışanları kapsayan toplu sözleşmede şirket işçilerine yüzde 66, kadrolu işçilere ise yüzde 41 oranında zam yapıldı. Biga Belediyesi’nde düzenlenen imza törenine Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Mali Hizmetler Müdürü Nurullah Erden, Kent Hizmetleri İşletmeler Sorumlusu Saffet Çetin, Hizmet-İş Sendikası Çanakkale Şube Başkanı Vedat Yılmaz, Şube Başkan Yardımcısı Davut Aydın ve Sendika Baş Temsilcisi Seda Turan Urhan katıldı.

İmzaların atılmasının ardından açıklamada bulunan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Belediyemiz çatısı altında hizmet veren Biga Kent Hizmetleri A.Ş. bünyesinde şehrimiz için hizmet eden şirket çalışanı kardeşlerimizin maaşlarına yüzde 66, kadrolu işçi kardeşlerimize ise yüzde 41 oranında zam kararımızı içeren sözleşmeyi Hizmet İş Sendikamızla imzaladık. Tüm mesai arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Dün olduğu bugün de alın teri ile çalışan kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Şehrimizi daha ileriye taşımak, taş üstüne bir taşa daha koymaya çalışarak mücadelemizi veriyoruz. Çünkü biz büyük bir aileyiz. Zam oranları hayırlı ve bereketli olsun inşallah” dedi.