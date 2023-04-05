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Kura sonucu Encümen Üyeleri; Ünal Öz, Yahya Bulan, Komisyon Üyeleri: İmar Komisyonu; Fatih Alkan, Fatih Kaya, Kerim Özdemir, Alper Şen, Hakan Arslantürk, Plan Bütçe Komisyonu; Sadettin Sert, Mümin Kahraman, Hayriye Durma, Erhan Sürer, Mehmet Tamer Ergün, Çevre Sağlığı Komisyonu; Suzi Özden, Nesrin Sirkeci, Recai Cesur, Kültür Ve Sanat Faaliyetleri Komisyonu; Jale Kırbaş, Ünal Öz, Hayriye Durma, Birol Özdemir, Hakan Arslantürk, Gençlik ve Spor Komisyonu; Fatih Alkan, Fatih Kaya, Hayriye Durma, Ersoy Akyıl, Zafer Demirbaş, Meslek Kuruluşları İle İlişkileri Düzenleme Komisyonu; Mehmet Altındiş, Kerim Özdemir, Jale Kırbaş, Ergün Tulnay, Ersoy Akyıl’dan oluştu.

Biga Belediye Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda 10 gündem maddesi görüşüldü. Gündem maddeleri arasında yer alan "Encümen Üyeleri’nin Belirlenmesi" maddesi eşit oy dağılımı sonucu kura ile belirlendi.

Çanakkale Boğazı’nda yat makine arızası yaptı

Çanakkale Boğazı’nda yat makine arızası yaptı

Biga Belediyesi Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısında, "Encümen Üyeleri’nin Belirlenmesi" maddesi eşit oy dağılımı sonucu kura ile belirlendi.

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