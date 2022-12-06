Biga Belediyesi’nin 2022 yılı son Meclis toplantısı Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda, alınan kararla hem kadın girişimcilere sağlanacak çalışmanın hem de şehrin yöresel ürünlerinin tanıtımı için yapılacak projenin ilk adımı atıldı.

Biga Belediyesi’nin 2022 yılı son Meclis toplantısı Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda, alınan kararla hem kadın girişimcilere sağlanacak çalışmanın hem de şehrin yöresel ürünlerinin tanıtımı için yapılacak projenin ilk adımı atıldı.

Biga Belediye Meclisi Aralık 2022 ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Meclis salonunda yapıldı. Toplantıda 6 gündem maddesi görüşülürken üç madde oybirliği iki madde ise oy çokluğuyla kabul edildi. Üçüncü gündem maddesi ise Başkan Erdoğan tarafından komisyona sevk edildi. Toplantıya, siyasi partilerin ilçe başkanları, muhtarlar, vatandaşlar katıldı.

Aralık ayı Meclis toplantısının ilk dört maddesinde, Belediye hizmetlerinin gerektiği şekilde yürütülmesini sağlamak üzere bir mühendis ve bir teknikerin tam zamanlı sözleşmeli personel alımı, boş ve dolu kadro değişikliği ile imar işleri görüşüldü. Gündemin 5. maddesinde ise vatandaşların rahat ve huzuru için şehrin çeşitli cadde ve sokaklarında yapılacak olan üst yapı çalışmalarına ilişkin konu görüşüldü. Çeşitli ebatlarda beton parke kaldırım taşı ile yol kaplaması yapılması işi için İller Bankası A.Ş’den 28 milyon 500 bin TL kredi kullanılması için Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’a yetki verilmesi CHP, İYİ Parti ve Bağımsız Meclis Üyelerinin hayır oyu kullanmasına rağmen Cumhur İttifakı’nın evet oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem dışı madde ise oy çokluğuyla gündeme alınarak Biga’nın kadın girişimcilerine imkan sağlanacağı, şehrin yöresel ürünlerinin tanıtılacağı işyerleri için hazırlanan proje görüşüldü. Biga Belediyesi’nin kenarından geçilen şehir değil içine girilen, tanınan ve keşfedilen şehir anlayışıyla eski pancar deposu yerleşkesine yapacağı Minia Çanakkale projesinde yer vereceği yöresel ürün stantları için hazırladığı ‘Büyüyen Biga’nın Üreterek Değer Katan Kadınları’ projesi konuşuldu. Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın ‘2022 yılı Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi Mali Destek Programına başvuru yapılması için Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan oy çokluğuyla yetkilendirildi. Biga’nın yıldız projelerinden olacak Minia Çanakkale projesinde yer alacak çalışmayla Biga’nın tanıtımına büyük katkı yapılacak. Biga Belediyesi’nin ilk adımı atılan ve yaklaşık değeri 2 milyon TL olan projesiyle hem kadın girişimciler kendine yer bulacak hem de şehrin yöresel ürünleri tanıtılıp satılacak.

CHP ve İYİ Parti’nin hayır oyu kullandığı ve komisyona sevk edilmesini istediği madde AK Parti, MHP ve Bağımsız Meclis Üyelerinin evet oyu ile oy çokluğuyla kabul edilirken, konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan, “Biga’mızın girişindeki pancar deposu diye tabir ettiğimiz alana bir projemiz var. Burada da yöresel ürünlerimizin satışının yapılmasıyla alakalı olan kısmını GMKA’ya proje hazırlayarak sunacağız. 12 Aralık’a kadar projenin sunulması gerektiği için bu nedenle gündem harici getirdik. Projemiz kabul edilir veya edilmez bu sonraki aşamadır. Biz şu anda projemizi başvurmak için yetki istiyoruz” dedi.