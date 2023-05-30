Çanakkale’nin Biga ilçesinde, belediye tarafından Akıllı Vezne Sistemi vatandaşların hizmetine sunuldu.

Biga Belediyesi, teknolojik yeniliklerle vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Belediye binasının girişine kurulan yeni Akıllı Vezne Sistemi hizmete sunuldu. Bu sayede vatandaşlar, belediyeye ait olan tüm borçlarını hızlı ve kolay bir şekilde ödeyebilecek.

Akıllı Vezne Sistemi, Kartlı Su Sayaçlarına 7 gün 24 saat su yüklemesi, su faturası, emlak vergisi ve diğer borçların ödemesini kolaylaştırıyor. Vatandaşlar, T.C. Kimlik Numarası veya abone numaralarını kullanarak bu ödeme noktasından faydalanabilecek. Ödeme işlemleri kredi ve banka kartı kullanılarak güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

Bu yeniliklerle birlikte Biga Belediyesi, vatandaşlarına daha hızlı ve pratik bir hizmet sunarak yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.