2. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali’nde, Biga’nın tanıtıldığı standı ve Halk Dansları Ekibi ile göz dolduran Biga Belediyesi, hem uluslararası hem de Türkiye’den gelen yüzlerce belediye ve derneğin katıldığı bu özel etkinlikte adından sıkça söz ettirdi.

Festivalde Biga Belediyesi standı, coğrafi işaret kazanmış ürünleri ve Biga’nın kahramanları olan Mehmet Çavuş ve Kaymakam Hamdi Bey gibi figürlerin tanıtımıyla dolup taştı. Ziyaretçiler, Biga’nın zengin kültürel mirasını ve tarihi köklerini daha yakından tanıma fırsatı buldular. Biga Belediyesi standı, festivalin en popüler noktalarından biri haline geldi.

Ayrıca, Biga Belediyesi Halk Dansları Ekibi, festivalde unutulmaz bir performans sergiledi. Özellikle Bigalı Mehmet Çavuş’un hikayesinin anlatıldığı dans gösterisi, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Bu özel gösteri, Biga’nın tarihini ve kültürünü sahneye taşıdı.

Festival alanında konuşan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, festivalin, Biga’nın en iyi şekilde temsil edildiği bir platform olduğunu ve şehrin zengin kültürel çeşitliliği ile tarihini paylaşmanın bir fırsatı olduğunu belirtti. Ayrıca, Biga’da yaşayan Yörüklerin de aralarında bulunduğu kültürel bir çeşitliliğin içinde olduklarınu vurgulayan Erdoğan, festivalin bu kültürel zenginliği paylaşma ve bir araya gelme fırsatı sunduğunu söyledi.