Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Alışveriş ve Kültür Festivali bugün başlıyor.

Biga Alışveriş ve Kültür Festivali, ilçenin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek isteyenleri, yerel sanatçılarla buluşmak isteyenleri ve alışveriş tutkunlarını bir araya getirecek. Festival süresince Kapalı Pazar Yeri, canlı müzikler ve dans gösterileriyle dolacak.

Alışveriş severler için festival, benzersiz ürünlerin sergilendiği bir pazar yerini andıracak. El yapımı ürünler, yerel lezzetler ve farklı tasarımlar, festival katılımcılarına keyifli bir alışveriş deneyimi sunacak. Ayrıca, tanınmış markaların indirim fırsatları da kaçırılmayacak. Kültür ve sanatseverler ise festivalin renkli dünyasında kaybolacak. Sergiler, atölye çalışmaları, gösteriler ve geleneksel dans performansları gibi etkinlikler, Biga’nın kültürel mirasını tanıtarak, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Festival 11 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek.