Biga Belediyesi tarafından düzenlenen Biga Alışveriş ve Kültür Festivali, açılış töreniyle başladı. Festival pazar gününe kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Kortej yürüyüşü ile başlayan festivalin Kapalı Pazar Yerinde açılışı gerçekleştirildi. Biga Alışveriş ve Kültür Festivaline, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Biga Kaymakamı Erdinç, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden festivalde Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Biga dendiği zaman yarımadaya ismini vermiş olan geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış gücümüzü geçmişimizden aldığımız bu topraklarda yaşamaktan çok mutluyuz ve gururluyuz. Uzun yıllardır geçmişimize baktığımız zaman bu coğrafyada ticareti, sanayiyi yürüten ve hep en önde Biga olmuştur. Biga’da alış veriş festivalimizin 2019 yılında başlattığımız festivalimizin üçüncüsünü düzenliyoruz. Esnafımız, STK ve yerel yönetim zincirin birer halkasıdır. Geçmişini unutan milletler yok olmaya mahkumdur. Kültürümüzü yaşatmak, gelecek nesillere ulaştırmak en asli görevlerimizden bir tanesidir" dedi.

Konuşmaların ardından festival alanı gezildi. Bulgaristan’dan ve Bosna’dan gelen folklor ekipleri gösterilerini sundu.