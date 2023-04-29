Çanakkale’nin Biga ilçesinde yapımı tamamlanan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Biga Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin açılış törenine, Vali İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, milletvekili adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreni Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlandı. Açılış konuşmalarının ardından Biga Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin açılışı kurdele kesimi ve dualarla gerçekleştirildi.