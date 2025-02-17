Elazığ’da bir çay ocağını 3 yıldır mesken tutan ’Bıdık’ isimli kedinin esnafla olan dostluğu yürekleri ısıttı.

Elazığ’da çay ocağı işleten Mustafa Yürekli, bir esnafın 3 yıl önce vefat etmesinin ardından kedisini sahiplendi. Çay ocağında 3 yıldır her türlü bakımını yapan yürekli, kışın sobanın yanında daha rahat etsin diye cam kenarında minderli bölüm yaptı. Kendisine ayrılan minderli bölümde insanları izleyen sevimli kediyi gören vatandaşlar da tebessüm ederken müşterilerin de yoğun ilgisini görüyor.

Yaklaşık 3 yıldır Bıdık’ı sahiplendiğini dile getiren Mustafa Yürekli, "Bıdık tam 3 yıl oldu benim yanımda. Daha önce iş yerinin ilerisinde bir çay ocağı işleten bir abimiz vardı. Pandemi döneminde kalp krizinden rahmetli oldu. Rahmetli olunca kedi ortada kaldı. Dışarıda gördüğümde bir parça ciğer verdikten sonra dostluğumuz başladı.3 gün sonra geldi ve bir daha yanımdan gitmedi. Ben de sahiplendim ve bana arkadaş oldu. Üçüncü yılı doldurdu burada olalı. Buradan bir yeri gitmez. Sadece mahalle de bir turunu atar. Gece iş yerimde kalır. Sıcağı da sever her zaman sobayı kurduğum da cam kenarında oturur geleni geçeni seyreder. Seveni çok. Gelen geçen fotoğrafını çeker. Hanımlar, gençler ve yaşlılarımız içeri gelir severler. İki ayda bir de aşıları var" dedi.