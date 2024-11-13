Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV), ’Köylerde Basketbol İçin BİDEV Adım’ projesi kapsamındaki 10. basketbol sahasını, Adıyaman’da bulunan Şehit Ahmet Demir Orta Okulu’nda açtı.

Türkiye’de nitelikli basketbolcuların yetişmesine katkı sağlamak ve basketbol sporuna destek olmak hedefiyle kurulan Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV), 10. basketbol sahasını Adıyaman’da açtı. Adıyaman Şehit Ahmet Demir Orta Okulu’nda, BİDEV Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi ve Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca’nın katkılarıyla BİDEV tarafından yaptırılan saha için Ahbap Derneği de stratejik ortak olarak yer aldı.

Sahanın açılış törenine; Köylerde Basketbol İçin BİDEV Adım Projesi’nden Sorumlu BİDEV Yönetim Kurulu Üyesi Arif Aytekin ve projede stratejik ortak olarak yer alan Ahbap Derneği’nin Genel Başkanı Haluk Levent, İlçe Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, İlçe Belediye Başkan Vekili Ahmet İşler, İlçe Emniyet Müdürü Talip Gönül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Yaman, Okul Müdürleri ile BİDEV Mütevelli Heyeti Üyeleri eski milli basketbolcu Tamer Oyguç, BİDEV Yönetim Kurulu Üyeleri Sema Kasapoğlu, Handan Özbek, BİDEV Projeler Koordinatörü Turhan Koray, BİDEV Mütevelli Heyeti Üyeleri ve aynı zamanda projenin organizasyon sorumluları Murat Toz, Serhat Toptancı ve BİDEV Adım Projesi Bölge Sorumlusu Emre Mahmut Şimşek katıldı.

BİDEV Yönetim Kurulu Üyesi Arif Aytekin açılışta yaptığı konuşmada, "BİDEV olarak 2020 yılındaki kuruluşumuzdan bu yana çocuk ve gençlerin spor yoluyla fiziksel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunmak, basketbol branşına toplumsal erişimi kolaylaştırmak üzere çalışıyoruz. ’Köylerde Basketbol İçin BİDEV Adım’ sosyal sorumluluk projesi ile ihtiyaç sahibi bölge okullarına basketbol sahaları kazandırıyoruz. Bugün de Adıyaman’daki bu okulumuza basketbol sahası armağan ediyoruz" dedi.

2022 yılından bu yana 9 ilde 7 binden fazla çocuğa ulaşıldı

Proje kapsamında 2022 yılından bu yana 9 ilde 7 binden fazla çocuğa ulaştıklarını belirten Aytekin, "Adıyaman Şehit Ahmet Demir Ortaokulu’ndaki sahamızdan 400 öğrencinin faydalanmasını hedefliyoruz. Sahaların yanında antrenman ekipmanları ve okul takımı sporcularına sportif malzeme desteğinde bulunuyoruz. Ayrıca bölgelerdeki beden eğitimi ve basketbol antrenörlerine temel basketbol, liderlik ve kişisel gelişim eğitimleri veriyoruz. Okullarımız ve eğitmenlerimizle sürekli temas halindeyiz. Okul takımlarının varsa ihtiyaçlarını, ek taleplerini ve başarılarını takip ediyoruz. Hedefimiz 81 ile ulaşmak" şeklinde konuştu.

"BİDEV çok değerli bir amaca hizmet ediyor"

Ahbap Derneği Genel Başkanı Haluk Levent ise, "Dernek olarak 6 Şubat depreminden sonra yıkılan 19 okulu yeniden inşa ettik, şu an bu okullarda binlerce öğrenci eğitim ve öğretim hayatına devam ediyor. Ayrıca Hatay’da yapımı devam eden okullarımızın da bir an önce öğrencilerle buluşması için çok çalışıyoruz. Bugün Adıyaman’da, BİDEV’in 10. basketbol sahasının açılışı için bir aradayız. Çok değerli bir amaca hizmet ettikleri için BİDEV’e teşekkür ederiz" diye konuştu.