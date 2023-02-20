ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden’ın sürpriz Ukrayna ziyaretinin Rusya’ya çatışma durumundan kaçınmak için bildirildiğini açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden’ın sürpriz Ukrayna ziyaretinin Rusya’ya çatışma durumundan kaçınmak için bildirildiğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlediği sürpriz ziyaretin saatler kala Rusya’ya bildirildiği açıklandı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada, “Çatışma durumundan kaçınmak için Rusya’ya Başkan Biden yola çıkmadan birkaç saat önce Kiev’e gideceğini bildirdik" dedi.

Biden’ın Kiev ziyaretinin en ince detayına kadar planlandığını da aktaran Sullivan, “Başkanın yakın danışmanlarından olan küçük bir grup, sınırlı sayıda sağlık görevlisi ve basın ekibinin yanı sıra birkaç güvenlik görevlisi bu ziyarete eşlik etti. Başkanın Kiev ziyareti en ince detayına kadar planlandı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Biden’ın Kiev ziyaretinin aylardır ABD Savunma Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Gizli Servis tarafından dikkatlice planlandığı aktarıldı.