ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze Şeridi’ne insani yardımların derhal ve önemli ölçüde artırılması gerektiğinin altını çizdi.

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, telefonda görüştü. Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Liderler Gazze’deki gelişmeleri değerlendirdi. Başkan, İsrail’in vatandaşlarını terörizme karşı koruma konusunda her türlü hak ve sorumluluğa sahip olduğunu yineledi ve bunu sivillerin korunmasına öncelik veren uluslararası insani hukukla tutarlı bir şekilde yapması gerektiğinin altını çizdi” denildi.

Biden ve Netanyahu’nun Gazze Şeridi’nde tutulan ABD’li rehineleri de ele aldığını aktarılan açıklamada, liderlerin rehinelerin yerinin tespit edilmesi ve serbest bırakılması yönelik devam eden çabaları ele aldıkları ifade edildi. Açıklamada, “Başkan, Gazze’deki sivillerin ihtiyaçlarının karşılanması için insani yardım akışının derhal ve önemli ölçüde artırılması gerektiğinin altını çizdi. Başkan ve Başbakan, hem doğrudan hem de ilgili ulusal güvenlik ekipleri aracılığıyla düzenli istişarelerde bulunma konusunda mutabakata vardı” denildi.