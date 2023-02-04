ABD Başkanı Joe Biden, ABD semalarında görülen Çin’e ait istihbarat balonuyla ilgileneceklerini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD semalarında görülen Çin’e ait istihbarat balonuyla ilgileneceklerini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, New York eyaletinin Syracuse şehrinde gazetecilerin ABD semalarında görülen Çin’e ait istihbarat balonuna ilişkin sorularını yanıtladı. Biden, konuya ilişkin yaptığı ilk yorumunda, konuyla ilgileneceğini söyledi. Şüpheli casus balon hakkında daha önce konuşmayan Biden, planına dair detay vermedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin’e ait yüksek irtifalı istihbarat balonunun ABD üzerinde olduğunu, balonun takip edildiğini açıklamıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, balonun, Çin’e ait sivil bir hava aracı olduğu, meteorolojik araştırma için kullanıldığı belirtilerek, "Çin’e ait hava aracı batıya esen rüzgarlar ve kontrol imkanının kısıtlı olması nedeniyle, güzergahın dışına çıktı" ifadelerine yer verilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, balon meselesi nedeniyle Çin’e yapacağı ziyareti ertelemişti.