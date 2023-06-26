ABD Başkanı Joe Biden, Rus paralı asker grubu Wagner’in Rusya’daki isyanına ilişkin kamuoyuna yaptığı ilk açıklamada, ABD’nin söz konusu isyan ile hiçbir ilgisinin olmadığını açıkladı.

Rus paralı asker grubu Wagner’in geçtiğimiz cuma günü Rusya’da çıkardığı kısa süreli isyanının ardından ABD Başkanı Joe Biden, söz konusu isyanla ilgili kamuoyuna ilk kez açıklamalarda bulundu. Biden, ABD’nin ve Batılı müttefiklerinin söz konusu isyanla ilgisi olmadığını vurguladı.

“Rusya ile Ukrayna üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam edeceğiz”

Önemli müttefiklerle sanal toplantılar yaptıklarını ve hafta sonu boyunca Rusya’daki gelişmeler ile ilgili ekibinden saat saat güncellemeler istediğini söyleyen Biden, ABD’nin hafta sonu yaşanan olayların sonuçlarını hala değerlendirdiğini açıkladı. Biden, "Bu hafta sonu yaşanan olayların sonuçlarını ve bunun Rusya ile Ukrayna üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam edeceğiz, ancak bunun nereye gittiği konusunda kesin bir sonuca varmak için henüz çok erken" dedi.

Rusya’daki durumu izlemeye devam ederken ABD’nin müttefikleri ve ortaklarıyla yakın iş birliği içinde kalmasının kilit önemde olduğunu vurgulayan Biden, "Bütün bunların nihai sonucunu henüz görmedik ancak bundan sonra ne olursa olsun, müttefiklerimizin ve ortaklarımızın durumu okuma ve tepki verme konusunda yakın bir şekilde aynı çizgide olmalarını sağlamaya devam edeceğim. Tamamen koordine olmamız önemli" diye konuştu.

“Bu işe karışmadığımızı açıkça belirttik”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e söz konusu isyanla ilgili Batı’yı ve NATO’yu suçlamasını sağlayacak hiçbir mazeret vermediklerini aktaran Biden, "Bu işe karışmadığımızı açıkça belirttik. Bizim bununla hiçbir ilgimiz yok. Bu, Rus sistemi içindeki bir mücadelenin parçasıydı" şeklinde konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile uzun uzadıya görüştüğünü aktaran Biden, "Onunla iletişim halinde olacağız ve belki bugün daha sonra onunla görüşeceğiz. Ona, Rusya’da ne olursa olsun, ABD olarak Ukrayna’nın savunmasını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğimizi söyledim" dedi.

“Bizim amacımız yönetimi devirmek değil bu durumu protesto etmekti”

Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin yayınladığı 11 dakikalık ses kaydı ile Rusya’da çıkardığı isyan sonrasında ilk kez yaptığı açıklamada, "Hiç kimse Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalamayı kabul etmedi. Wagner grubunun varlığı 1 Temmuz’da sona erecekti" ifadelerini kullanarak, "Bizim amacımız yönetimi devirmek değil bu durumu protesto etmekti" dedi.

Wagner isyanı

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşında cephede aktif rol alan paralı asker grubu Wagner’in lideri Prigojin, geçtiğimiz cuma günü Rus ordusunun Wagner kamplarına saldırı düzenlediğini belirterek isyan başlatmış, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov’un, Wagner askerlerini yok etmek için operasyonlar düzenlediğini iddia etmişti. Wagner savaşçıları ise Ukrayna’yı terk ederek, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Rostov bölgesine girmişti. Prigojin, Moskova’ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Federal Güvenlik Servisi (FSB), Prigojin hakkında "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmış, Putin, Wagner’in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun arabuluculuğuyla gerçekleşen müzakerelerin ardından Prigojin, Rusya’da gerilimi azaltmayı kabul etmiş ve askerlerini geri çekmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, "Wagner lideri Evgeny Prigojin aleyhindeki ceza davası düşecek, Belarus’a gidecek" demişti.