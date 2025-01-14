Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Joe Biden, yaptıkları telefon görüşmesinde, Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasına ilişkin devam eden çabaları ele aldı.

İsrail ve Hamas, arasında esir takasını içeren Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasına ilişkin müzakereler devam ediyor. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Joe Biden, yaptıkları telefon görüşmesinde, Gazze Şeridi’nde ateşkese ilişkin devam eden "yoğun arabuluculuk çabalarını" ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sisi’nin hem İsrail’in hem de Hamas’ın bir anlaşmaya varmak için gereken esnekliği göstermesi gerektiğini vurguladığı belirtildi.