Polonya’da Bükreş Dokuzlusu (B9) ile bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden, "NATO’nun her santimini savunacağız" dedi.

Polonya’da Bükreş Dokuzlusu (B9) ile bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden, "NATO’nun her santimini savunacağız" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya düzenlediği sürpriz ziyaretin ardından geldiği Polonya’da, 2014 yılında Rusya’nın Kırım’ı işgalinin ardından kurulan ve Polonya, Romanya, Slovakya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya ve Litvanya’nın yer aldığı Bükreş Dokuzlusu (B9) ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bir araya geldi.

"NATO’nun her santimini savunacağız"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in katıldığı toplantıda konuşan Biden, Ukrayna ihtilafının sadece Ukraynalıların özgürlüğü ile ilgili olmadığını belirterek, "Avrupa ve dünya çapında demokrasilerin özgürlüğü" ile ilgili olduğunu ifade etti. ABD’nin NATO’ya bağlılığının ’kutsal’ olduğunu belirten Biden, "NATO’nun her santimini savunacağız" ifadelerini kullanarak, ABD’nin özgürlüğünü savunan Ukrayna’ya desteğini sürdüreceğini açıkladı.

“Tarihin tekerrür etmeyeceğinden emin olmalıyız"

Stoltenberg ise, Biden’ın Ukrayna ziyaretinin ABD’nin "Avrupa’nın güvenliğine olan bağlılığı hakkında "açık bir mesaj" verdiğini belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in barışa değil, daha çok savaşa hazırlandığını ve sonuç olarak Ukrayna’ya desteğin artırılması gerektiğini söyledi. "Savaşın ne zaman biteceğini bilmiyoruz, ancak bittiğinde tarihin tekerrür etmeyeceğinden emin olmalıyız” ifadelerini kullanan Stoltenberg, Rusya’nın Avrupa’nın güvenliğini "parçalamaya" devam etmesine izin verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “NATO müttefikleri hiç bu kadar birleşik olmamıştı" dedi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ise yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin “dünya çapındaki güvenlik durumunu sonsuza dek değiştirdiği” belirterek, işgalin 1’inci yıldönümüne sayılı günler kaldığına dikkat çekti. Duda, bir yıl önce NATO liderlerinin aynı salonda nasıl bir araya geldiklerini hatırlatarak, “NATO’nun bölgedeki varlığı mutlak surette güçlendirilmelidir. İttifakın önünde duran sorunları ve Ukrayna’yı nasıl destekleyebileceğimizi konuşmak için buradayız" dedi.

B9 ülkeleri aynı zamanda NATO’nun doğu kanadını oluşturan ülkeler olarak biliniyor.