ABD Başkanı Joe Biden, ABD-İskandinav Liderleri Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Helsinki’de, "ABD’nin NATO’ya bağlılığını kesinlikle garanti ediyorum. NATO hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Putin savaşı çoktan kaybetti” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’nin ardından diplomatik temaslarını sürdürüyor. ABD-İskandinav Zirvesine katılmak üzere Finlandiya’nın başkenti Helsinki’ye gelen Biden Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden, NATO’dan övgüyle bahsederek, "ABD’nin NATO’ya bağlılığını kesinlikle garanti ediyorum. Daha güçlü bir NATO tüm dünyayı daha güçlü kılar. NATO hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Hepimizin paylaştığı dünya vizyonu daha özgür ve güvenli olacak” dedi.

Ukrayna’yı desteklediğini dile getiren Biden, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’da "savaşı çoktan kaybettiğini", Moskova’nın kaynak sıkıntısı çektiğini ve ekonomik sıkıntı içinde olduğunu söyledi.

Niinistö de Finlandiya’nın NATO üyeliği hakkında yorum yaparak, "Güvenliğimizde yeni bir çağın habercisi oldu” ifadelerini kullandı.

NATO Liderler Zirvesi’ne de değinen Niinistö, “Mesaj netti, ABD’nin gelecekteki politikaları hakkında bir şüphe oluşturacak nedenim yok” şeklinde konuştu.