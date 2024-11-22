ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna ve Orta Doğu’daki gelişmeleri ele aldı.

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, “Başkan Biden bugün Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir dizi küresel ve ikili konuyu görüştü. Lübnan’da Mavi Hattın her iki tarafında yaşayanların güvenli bir şekilde evlerine dönmelerini sağlayacak bir ateşkes anlaşmasının sağlanmasına yönelik çabalar da dahil olmak üzere, Ukrayna ve Orta Doğu’daki gelişmeleri gözden geçirdiler. Taraflar doğrudan ve ulusal güvenlik ekipleri aracılığıyla yakın istişare halinde olmaya devam edeceklerini taahhüt ettiler” denildi.