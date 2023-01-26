ABD Başkanı Joe Biden, ABD’den ülkelerine dönemeyen Hong Kongluların sınır dışı edilmesini engelleyen programın süresini bugünden itibaren 2 yıl daha uzattı.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD’den ülkelerine dönemeyen Hong Kongluların sınır dışı edilmesini engelleyen programın süresini bugünden itibaren 2 yıl daha uzattı.

ABD Başkanı Joe Biden, çoğu Çin’in baskıcı yönetiminden kaçan ABD’deki Hong Kong sakinlerinin vizelerinin 2 yıl daha uzatılması talimatını verdi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin Hong Kong halkının temel hak ve özgürlüklerini desteklediği ve ABD’de bulunan Hong Kongluların vizelerinin bugünden itibaren 2 yıl daha uzatıldığı bildirildi. ABD’deki Hong Kongluları sınır dışı etmekten koruyan programın 5 Şubat 2023’te sona ermesi beklenirken, Biden yönetiminin aldığı kararla birlikte Hong Konglular 26 Ocak 2025’e kadar ABD’de kalmaya devam edebilecek. Beyaz Saray ayrıca, programa başvurabilecek Hong Kong vatandaşlarının sayısının da arttırıldığını bildirdi.

Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada ise, "Bu eylem ile Çin’in artan baskısı karşısında Başkan Biden’ın Hong Kong halkına gösterdiği desteği bir kez daha gösteriyoruz" denildi. Biden ise, ABD’nin "Hong Kong’da özgürlüklerinden yoksun bırakılan Hong Kong sakinleri için güvenli bir sığınak sunduğunu" ifade ederek, “ABD, Hong Kong sakinlerinin insan haklarını ve temel özgürlüklerini destekliyor. Çin Halk Cumhuriyeti bu hak ve özgürlükleri yıpratmaya devam etti ve bu nedenle, bazı Hong Kong sakinlerinin sınır dışı edilmesi planının ertelenmesini ve genişletilmesini sağlıyoruz" dedi.

Biden yönetimi ABD’deki Hong Konglular için ilk olarak Ağustos 2021’de sınır dışı etme ertelemesini yayınlamıştı. O tarihte ABD’de bulunan yaklaşık 3 bin 860 Hong Kong vatandaşına ABD’de yaşama ve çalışma hakkı verildiği tahmin ediliyor.