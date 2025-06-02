Sağlıklı ve pratik lezzetleriyle dikkat çeken Bidaa, BonVeno marketlerde düzenlenen tadım etkinlikleriyle tüketicilerden tam not aldı. Bidaa ürünleri, özellikle ev yapımı lezzet profili ve katkısız içerikleriyle deneyenlerden büyük beğeni topladı.

Bidaa, pratik ve ev yapımı lezzetler sunmayı hedefleyen bir marka olarak Metro Türkiye’nin yeni nesil perakende konsepti BonVeno marketlerde yerini aldı. İstanbul genelinde 52 şubesi bulunan BonVeno mağazalarında düzenlenen tadım etkinlikleriyle tüketicilerle buluşan Bidaa ürünleri, kısa sürede yoğun ilgi görerek dikkat çekti.

Bidaa Satış ve Pazarlama Yöneticisi Müge Gölcü, BonVeno mağazalarındaki satış performansını değerlendirirken, özellikle tadım etkinliklerinin markalarına büyük katkı sağladığını ifade etti. Tüketicilerin ev yapımı lezzet profiline ve sağlıklı içeriklere sahip Bidaa ürünlerini memnuniyetle karşıladığını belirten Gölcü, "Bidaa olarak mutfaktan çıkan sıcak bir yemeğin samimiyetini ve doğallığını paketli gıdalara taşımayı hedefliyoruz. BonVeno marketlerde gerçekleştirdiğimiz tadım etkinlikleri, tüketicilere ulaşmak, onların beklentilerini ve geri bildirimlerini almak açısından bizim için çok kıymetli bir fırsat oldu. Tüketicilerimizin ilgisi, doğru bir yolda olduğumuzun en net göstergesi ve daha fazla kişiye ulaşmak için bize güç veriyor" dedi.

Bidaa’nın satışa sunulduğu EDT (Ev Dışı Tüketim) pazarı, özellikle oteller, restoranlar, kafeler ve catering firmaları gibi toplu tüketim noktalarına yönelik ürünlerin tedarik edildiği bir alan olarak tanımlanıyor. Gıda sektöründe son yıllarda hızlı bir büyüme trendi gösteren bu pazar, sağlıklı ve pratik ürünlere olan talebin artmasıyla birlikte önemli bir dönüşüm yaşıyor. Bu doğrultuda, Bidaa’nın sağlıklı ve doğal içeriklere sahip ürünleri, EDT pazarındaki hem profesyonel kullanıcıların hem de bireysel tüketicilerin ilgisini çekiyor. Özellikle şehir yaşamında hızlı ve sağlıklı beslenme ihtiyacına çözüm sunan bu ürünler, yeni bir lezzet anlayışını temsil ediyor.

Yankı Yemek’in sektördeki deneyimi ve üretim gücüyle geliştirilen Bidaa ürünleri, taze üretim anlayışı ve pratik tüketim imkânıyla özellikle şehir hayatının yoğun temposunda sağlıklı beslenmeyi tercih eden tüketicilere hitap ediyor. BonVeno marketlerde gerçekleştirilen tadım etkinliklerinde Bidaa ürünlerini deneyen tüketiciler, özellikle ev yapımı lezzetini ve tazeliğine dikkat çekerek memnuniyetlerini dile getiriyor.

Bidaa’nın, sağlıklı ve ev yemeği lezzetindeki ürünleri EDT pazarında fark oluşturmayı hedeflerken, BonVeno mağazalarındaki satış performansı ve tüketicilerden gelen yoğun ilgi, markanın bu alandaki iddiasını güçlendiriyor. İstanbul’daki 52 BonVeno mağazasını ziyaret eden tüketiciler, düzenlenen tadım etkinliklerine katılarak Bidaa ürünlerini deneyimleme fırsatı bulabiliyor.