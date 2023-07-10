Eskişehir’de biçerdöver ile çarpışan ve üst kısmı parçalanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece Mahmudiye İlçesi Eskişehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karşılıklı yönlerden gelen Orçun S. idaresindeki 031418-031 plakalı biçerdöver ile Galip Acar idaresindeki 26 DC 079 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu biçerdöverin ön kısmındaki tarım mekanizmasına çarpan otomobilin üst kısmı parçalandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, otomobil sürücüsü Galip Acar’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.