Erzincan’da hasat yapan bir biçerdöverde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, Erzincan Merkez Ürek köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre hasat yapan biçerdöverin iç donanımında yangın çıktı. Tarlada bulunan vatandaşların müdahalesi yetersiz kalınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangını büyümeden söndüren itfaiye ekipleri soğutma çalışmasının ardından aracı sahibine teslim etti. Yangının iç donanımdan kaynaklandığı belirlendi. Yangında hafif maddi hasar oluştu.