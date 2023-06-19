Malatya’nın Arguvan ilçesinde arpa ekili tarlada çalışma yapan biçerdöverden çıkan yangında 25 dönümlük alan zarar gördü.

Olay, 12.00 sıralarında Arguvan ilçesine bağlı İsaköy Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, H.H.Ç.’ye ait arpa ekili tarlada çalışma yapan M.K.’nın kullandığı biçerdöverin motor kısmında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede arpa etkili tarlaya sıçrarken yangında 25 dönümlük bir alan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, kontrol altın alınan yangın söndürüldü.

Can kaybı ile yaralananın olmadığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.