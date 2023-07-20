Kastamonu’nun Tosya ilçesinde biçerdöverin çalıştığı sırada tarlada çıkan yangında 5 dönümlük ekili arazi zarar gördü.

Olay, Kastamonu’nun Tosya ilçesi Kösen köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, biçerdöverle hasat yapılan tarlada bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile yayılan alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ve orman ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü. Yangında Ekili halde olan 5 dönümlük tarlada maddi hasar meydana geldi.