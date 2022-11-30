Samsun’da baldırından bıçaklanan bir kişi hastanelik oldu.

Samsun’da baldırından bıçaklanan bir kişi hastanelik oldu.

Olay, İlkadım ilçesi Necip Bey Caddesi üzerinde bulunan bir otopark önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö (32) isimli kişi seyir halindeyken yanına yaklaşan 55 plakalı otomobilden inen kişi tarafından baldırından bıçaklandı. Cadde üzerinden geçen trafik polislerinin olayı fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans tarafından alınan genç, Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.