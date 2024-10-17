Samsun’un Kavak ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan esnaf yaralandı.

Olay, Kavak ilçesi Yaşar Doğu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede manavlık yapan M.Ç. bilinmeyen bir nedenle E.B.’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Bıçakla saldırıyı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112’ye bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun farklı yerlerinden yaralanan esnaf, Kavak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın şüphelisi E.B. ise yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen M.Ç.’nin tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.