Malatya’da iki kişinin bıçaklı saldırısına uğrayarak ağır yaralanan genç, Büyükşehir Belediyesi’ne sığındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında İnönü Caddesi üzerinde bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait otopark alanında meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki M.Ç. tartıştığı 2 kişinin bıçaklı saldırısı sonucu sırt kısmından yaralandı. Yaralı genç belediyeye sığınırken, zanlılar kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken hastaneye kaldırılan yaralı genç polise verdiği ilk ifadesinde saldırıyı Ertuğrul ile Ahmet isimlerindeki şahısların gerçekleştiğini ifade ettiği öğrenildi.

Ekiplerin olayın zanlılarının yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sürerken hastanede tedavi altına alınan M.Ç.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi.