Siirt’te çıkan bıçaklı kavgada 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Siirt’te çıkan bıçaklı kavgada 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, dün Siirt Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sevgi Evlerinde kalan 2 çocuk arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavgada 14 yaşındaki Mustafa K. aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralandı. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mustafa K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.