Erzurum’da 13 yaşındaki çocuk daha önce ağabeyini silahla yaralayan şahsı bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde meydana gelen olayda 13 yaşındaki M.A.Ç ile geçtiğimiz yıl abisini pompalı tüfekle yaraladığı belirtilen Mustafa Dalga arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada M.A.Ç bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mustafa Dalga kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olayın ardından sürdürülen çalışmalar sonunda M.A.Ç suç aleti ile birlikte yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Bu arada, tarafların caddede karşılaşması ve kavga anı bölgede bulunan güvenlik meralarınca an ve an kaydedildi.