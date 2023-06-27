Kurban Bayramının önemli ihtiyaçlarından olan bıçakları kesim işlemlerine hazırlayan bileyciler, alışagelmiş manzaralar oluşturdu.

Bayram öncesi hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, bir yandan hayvan pazarlarında kurbanlık bakarken, diğer taraftan da kesecekleri bıçakları hazırlama telaşına düştü. Bıçak bileyleme işleriyle uğraşan esnaflar da bayrama önü yoğun mesai yaptı.

Çameli ilçesinde 20 yıldır bıçakçılık yapan Mustafa Yıldız, kurbanın şartlarından birinin de hayvanın kesileceği bıçağın keskin olması olduğunu hatırlatarak, “Bıçak seçiminde bıçağın kalitesi ve satın alınan yer önemli. Çin malı bıçaklar gösterişli ama bir o kadar da kalitesiz. Vatandaşlar gösterişine aldanarak bu bıçakları alıyor ve sıkıntı yaşıyor” dedi.

Bıçakları bilemenin oldukça ucuz olduğunu dile getiren Yıldız, ’’Bıçak ve satır bakımlarını birbirinden ayırmıyoruz. Parça başına 10TL’ye vatandaşlarımızın kurban keserken kullanacakları bıçak satır gibi tüm kesici aletleri biliyoruz” diye konuştu.